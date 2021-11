Gildo Bortolotto, ex-prefeito de Formigueiro, lança segundo livro

Foto: Francisco Bolzan

Lançado na noite do último sábado, dia 27, no Salão da Comunidade Luterana de Formigueiro, o livro “Histórias de sangue, mistérios e amor” de autoria de Gildo Bortolotto.

Dentista e ex-prefeito de Formigueiro, Bortolotto recebeu amigos e comunidade para o lançamento da publicação e sessão de autógrafos. “Estou faceiro com a aceitação deste meu segundo livro que estou lançando com o prestígio dos amigos. Fiz com muita satisfação, com muita responsabilidade e está à disposição dos leitores para aqueles que gostam de histórias interessantes”, relata o escritor

Trabalho de pesquisa do autor relata fatos, personalidades e episódios, além de fotos, ocorridos em Formigueiro.