Gilceu Luiz Casarin é o novo secretário de Agricultura de Faxinal do Soturno

A partir desta segunda-feira, dia 3 de agosto, a Administração Municipal de Faxinal do Soturno conta com um novo secretário de Agricultura e Meio Ambiente. O agricultor Gilceu Luiz Casarin, que reside em Sítio dos Mellos, assumiu o comando da pasta.

Suplente de vereador, ele afirma que vai dar continuidade aos trabalhos da Secretaria, atendendo a um pedido do partido, para substituir Paulo Ricardo Marzari, licenciado do cargo em cumprimento ao calendário eleitoral. Casarin trabalha com as culturas do arroz e da soja, além da criação de gado de corte. Ele exerceu a função de vereador por um mês em 2019.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno