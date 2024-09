Gestão Brito retoma série de encontros sobre Reservação de água e Irrigação

A Presidência da Assembleia Legislativa retomará no dia 27 de setembro, em Santa Cruz do Sul, a série de seminários sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, a pauta da gestão 2024-2025 do presidente Adolfo Brito (PP). O ‘RS Sustentável: Cada Gota Conta – Para Mais ou Para Menos, o Debate Sobre Água é Agora’ promove debates regionais pelo interior do Estado, todavia sofreu interrupção devido às enchentes de maio e ao processo de reestruturação do Rio Grande do Sul. O primeiro encontro aconteceu no município de Sobradinho, em 26 de abril.

O evento do dia 27 ocorrerá a partir das 9h, no anfiteatro da UNISC (bloco 18), localizado na Av. Independência, 2293, no Bairro Universitário, em Santa Cruz do Sul, e contará com painéis temáticos apresentados por José Enoir Daniel, assessor técnico do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da ALRS; Cassio Arend, advogado; Alexandre Hahn, técnico em agronegócio; e Idioney Oliveira Vieira, presidente do Fórum dos Coredes RS.

A ideia central consiste em debater e elencar alternativas e projetos viáveis para enfrentar os recorrentes períodos de estiagem a partir de propostas de armazenagem de água e sistemas irrigatórios, bem como fomentar a produção agrícola de modo sustentável com segurança jurídica aos agricultores gaúchos. Todas as etapas de discussão servirão para a elaboração de um Marco Legal a ser ratificado pelo Legislativo.