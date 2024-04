Gestantes em situação de vulnerabilidade social receberão kits de enxoval em Agudo

A chegada de um bebê é um momento de grande expectativa e alegria na vida de uma família. No entanto, para gestantes em situação de vulnerabilidade social, essa fase pode ser desafiadora. Pensando nisso, o Município de Agudo aderiu ao programa estadual “Mãe Gaúcha”, uma iniciativa que visa proporcionar apoio e assistência às futuras mães mais necessitadas.

O projeto tem como principal objetivo fortalecer o vínculo entre mãe e bebê, além de oferecer condições adequadas para o cuidado dos recém-nascidos. O prefeito Luís Henrique Kittel expressou sua satisfação com a iniciativa. “Aderimos ao programa Mãe Gaúcha, pois temos compromisso em cuidar das gestantes e proporcionar um começo de vida mais digno para seus bebês”, destacou o gestor.

Destinado a gestantes a partir da 28ª semana de gestação, o programa prioriza aquelas que estão inscritas no Cadastro Único, são beneficiárias do Bolsa Família ou aguardam a aprovação do benefício, e que mantêm o acompanhamento pré-natal em dia. Cada kit oferecido pelo programa inclui uma variedade de itens essenciais para garantir o conforto e o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. Desde cobertores e toalhas de banho com capuz até macacões, bodies e meias, os kits proporcionam tudo o que é necessário para os primeiros cuidados com o recém-nascido. Além disso, cada gestante contemplada receberá uma bolsa maternidade, tornando-se uma aliada prática para os desafios do dia a dia.

Na quinta-feira, 25 de abril, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação recebeu 40 kits, os quais serão em breve distribuídos para as gestantes de Agudo, vinculadas aos programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor. A responsável pela pasta, Raquel Melo, destacou a importância da adesão ao programa. “A iniciativa reforça o compromisso do município em garantir o cuidado e o apoio necessário para as gestantes, oferecendo itens essenciais, e também afeto e assistência durante esse período tão importante”, disse a secretária.

Com a adesão ao programa “Mãe Gaúcha”, Agudo reafirma seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos, especialmente daqueles que mais precisam de apoio em momentos tão especiais como a gestação e o nascimento de um filho.

Fonte: Prefeitura de Agudo