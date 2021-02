Gestante dá à luz dentro da ambulância do município de Formigueiro

Um fato inusitado ocorreu por volta das 22h35min desta terça-feira, dia 16, feriado de Carnaval, na BR-392, entre Formigueiro e Santa Maria. Isso porque a equipe de saúde do Hospital Dr. Pedro Jorge Calil, do município formigueirense, realizou um parto dentro de uma ambulância, quando estava encaminhando a mãe para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

Acompanhada do médico Marco Dessbesell e da técnica de enfermagem Neiva Aparecida Oliveira, o trabalho de parto da mãe Tatiana Calixto da Silva, de 28 anos, foi realizado com o veículo em movimento, chegando a Santa Maria. A bebê Lavínia, que tem como pai Felipe Simões de Simões, de 32 anos, nasceu com 3,215 kg. “Estamos bem. Devemos receber alta do hospital amanhã (quinta-feira)”, revela a mãe que já possui outros dois filhos.

Conduzindo a ambulância estava Gustavo Teixeira Pacheco, que está prestes a completar três anos como motorista do município. Segundo ele, esta foi a segunda vez que presenciou um parto dentro do veículo. Na primeira ele parou a ambulância e ajudou no parto, nesta segunda seguiu no volante. “Na hora do parto foi só emoção, principalmente porque nós estamos vivendo desde o ano passado com está doença (Covid-19) que está levando muitas vidas. Você, de uma forma ou outra, poder ajudar a vir ao mundo uma criança é gratificante”, destacou Gustavo.