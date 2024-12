Gerdau e Prefeitura de Agudo firmam parceria para reconstrução da ponte do Arroio Corupá

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, e a Prefeitura de Agudo, anunciam nesta quarta-feira, 18, o início das obras de construção da nova ponte sobre o Arroio Corupá, estrutura fundamental para o desenvolvimento da região. A obra contará com um investimento da Gerdau de R$ 6,8 milhões, incluindo apoio financeiro e administrativo, doação de aço e mão de obra de execução, reafirmando o compromisso da Companhia com a reconstrução do estado em que nasceu.

Projetada para superar os desafios climáticos e ambientais atuais, a nova ponte traz avanços significativos em comparação à estrutura antiga, que foi destruída pelas fortes chuvas e enchentes que atingiram a região em maio deste ano. A ponte será construída com aço de última geração, contra oxidação e trazendo mais resistência, tornando o projeto mais resiliente às mudanças climáticas.

A parceria entre a Gerdau e a Prefeitura de Agudo reforça o compromisso da Companhia gaúcha em apoiar a reconstrução estado frente ao cenário desafiador enfrentado em decorrência das fortes chuvas. “Temos orgulho em contribuir com essa infraestrutura, que será um marco para a mobilidade da região, reestabelecendo o fluxo entre as cidades e a zona rural. Essa obra exemplifica o impacto positivo de que iniciativas como esta podem alcançar a comunidade e transformar realidades”, afirma Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau.

A estrutura é uma ligação essencial para o município, garantindo o escoamento da produção agrícola da região. “A reconstrução da ponte, em parceria com a Gerdau, é essencial para o desenvolvimento de Agudo e para a qualidade de vida da nossa população, facilitando o acesso às escolas e a locomoção dos moradores da zona rural, que dependem dessa via para suas atividades diárias”, destacou o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel. O gestor ainda enfatiza o papel estratégico da obra. “Esse trabalho conjunto reflete o compromisso mútuo em buscar soluções eficazes e fortalecer o setor rural, que tanto contribui para a nossa cidade”, finaliza.

A história centenária da Gerdau se iniciou no Rio Grande do Sul há mais de 123 anos e, desde então, a companhia tem atuado diante do seu compromisso de ser parte das soluções aos dilemas da sociedade. Ao longo de 2024, a companhia destinou R$ 50,95 milhões em uma série de iniciativas focadas na recuperação de diferentes municípios gaúchos.

Fonte: Prefeitura de Agudo