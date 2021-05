Geoparque realiza live para lançamento de E-book sobre Educação Patrimonial na Quarta Colônia

Na próxima terça-feira, dia 18 de maio, o Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco, realizará a live de lançamento do E-book “Educação Patrimonial em Territórios Geoparques: uma visão interdisciplinar na Quarta Colônia”.

O E-book é o resultado dos estudos e exposições dos autores, autoras e palestrantes da II Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial – Geoparque Quarta Colônia. A obra é um dos instrumentos educacionais que dá suporte ao plano educativo que embasa a perspectiva do Geoparque Quarta Colônia Aspirante UNESCO, buscando colaborar na qualificação continuada dos professores do Ensino Básico que atuam nas escolas do território.

A Educação Patrimonial envolve os mais diferentes aspectos, desde o patrimônio fossilífero, passando pela biodiversidade, paisagem, história e cultura, até a perspectiva da linguagem como um patrimônio identitário da sociedade que constrói o território.

Os capítulos foram escritos por pesquisadores da UFSM envolvidos diretamente com a II Jornada Interdisciplinar de Educação Patrimonial, que ocorreu de julho a setembro de 2020 e complementam e aprofundam os debates pautados naquele evento, buscando oferecer principalmente às escolas e Secretarias de Educação dos nove municípios que compõe o território da Quarta Colônia, um material que contribua para o fortalecimento do componente curricular e de uma política de educação patrimonial.

A live de lançamento será no dia 18 de maio, às 17h, pelo Google Meet com o código hxi-jyvd-xsa ou link bi.ly/ebookjornadaeducacao.

Para ter acesso ao E-book clique AQUI.

Fonte: Geoparque Quarta Colônia