Geoparque Quarta Colônia e Emater definem calendário de Caminhadas na Natureza

Na última terça-feira, dia 25, o Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco e a Emater/RS realizaram uma reunião de sensibilização para a retomada do projeto “Caminhadas na Natureza”. O encontro aconteceu no auditório Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Faxinal do Soturno, e contou com a participação de extensionistas da Emater e representantes dos órgãos públicos dos municípios vinculados ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus). O evento também contou com a presença do prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner.

Durante a reunião foram debatidas questões como a apresentação do projeto, relatos das caminhadas anteriores, necessidades de cada município para a execução das ações, contribuição de cada entidade, adesão ao projeto e a definição do calendário de Caminhadas na Natureza para 2023.

Ao final da tarde, os participantes definiram o calendário com as previsões das caminhadas em cada município da Quarta Colônia, conforme abaixo:

Agudo: Setembro

Dona Francisca: Junho

Faxinal do Soturno: Setembro

Ivorá: Maio

Nova Palma: Outubro

São João do Polêsine: Novembro

Silveira Martins: Dezembro

Durante a reunião, também foi lançada a primeira Caminhada na Natureza de 2023, que acontecerá no município de Ivorá, no dia 13 de maio. O evento terá início com um café da manhã às 7h30min e abertura oficial às 8h. O trajeto percorrido será de 14,5 km e incluirá visita a locais turísticos e culturais. Ao final, haverá um almoço para os participantes.

A retomada das Caminhadas na Natureza no Geoparque Quarta Colônia é uma oportunidade para os amantes da natureza e da aventura conhecerem as belezas naturais da região. Além disso, a iniciativa também contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

Texto: Ezequiel Redin, Professor de Extensão Rural do Colégio Politécnico e integrante da área de Extensão Rural, subdivisão de Geoparques da UFSM.