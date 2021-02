Galeria de água pluvial em fase de conclusão em Ivorá

O projeto da galeria de água pluvial na Avenida General Osório, em Ivorá, está quase concluído. A informação é do chefe do Executivo ivorense, Saulo Piccinin. “Esta obra é um pedido da comunidade há mais de 10 anos, pela necessidade de uma melhoria no escoamento de água do córrego que corta a Avenida General Osório e causava alagamento, invadindo as residências próximas em dias de enchente”, relata o prefeito.

O projeto foi viabilizado através de financiamento, com recursos do Badesul e o valor total da obra é de R$ 88 mil.

Na segunda-feira, dia 1⁰ de fevereiro, foi dia de mais uma visita ao andamento da implantação da galeria pelo prefeito; vice-prefeito, Jordano Moro, e secretário de Obras e Serviços Públicos, Flávio Tonel.

BADESUL – agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, busca promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, oferecendo consultorias e um conjunto de soluções financeiras de longo prazo para projetos do setor público, de empresas privadas e de produtores rurais.

Fonte: Prefeitura de Ivorá