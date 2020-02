Galera do Pedal de Restinga Sêca irá desafiar a Serra do Rio do Rastro

Colocando à prova o condicionamento físico e o desgaste psicológico é que integrantes do grupo de ciclistas de Restinga Sêca, Galera do Pedal, estão de malas prontas para Santa Catarina, onde neste final de semana irão desafiar a Serra do Rio do Rastro.

Ligando os municípios de Bom Jardim a Lauro Muller, a mata da serra catarinense é cortada pela rodovia SC-390 e possui mais de 250 curvas nos mais de 30 quilômetros de extensão. Com diversas belezas naturais, o trecho possui vários paredões rochosos nos seus mais de 1400 metros de altitude.

Partindo de Restinga Sêca na madrugada desta sexta-feira, dia 7, o grupo é composto pelos ciclistas Carlos Gracioli, Ismael Halberstadt, Paulo Mateus Ferraz, Jocassio Guidetti e Charles Schumacher.

Com previsão de chegada na Serra do Rio do Rastro antes do meio-dia, o grupo irá descansar e já à tarde irá iniciar o desafio de subir a rodovia: “Este é um desafio bem intenso. Acredito que eu não conseguirei subir pedalando, terei que fazer paradas. É um desafio e, ao mesmo tempo, bom e gratificante”, enfatiza Gracioli.

O grupo de ciclistas Galera do Pedal de Restinga Sêca surgiu em outubro de 2014, quando por questões de problemas de saúde os idealizadores resolveram pedalar da cidade até o Balneário das Tunas. A partir daí mais adeptos foram ingressando no grupo e hoje já somam 20 integrantes.

As informações sobre o desafio Serra do Rio do Rastro você acompanha pela Rádio Integração FM 98.5 e também pelo Facebook da emissora.