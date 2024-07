Gabinete Itinerante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento visita Paraíso do Sul

Foto: Diego Katzer

Na última sexta-feira, dia 19, o município de Paraíso do Sul recebeu a visita do Gabinete Itinerante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), cujo o objetivo foi conferir e registrar de perto os prejuízos causados pela tragédia climática nas propriedades rurais.

Com a presença de técnicos do Mapa e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), eles percorreram algumas propriedades do interior do município paraisense para a coleta de dados e, posteriormente, idealizar políticas públicas voltadas para a recuperação das áreas atingidas pela enchente do mês de maio, por meio do Programa Emergencial de Recuperação do Agronegócio no Rio Grande do Sul.

Entre os itens verificados na visita estava o tipo de dano ou perda ocorrido, quantificar o prejuízo, avaliação e indicação da razão da ocorrência, avaliar e indicar ações que permitam recuperar e reestruturar o sistema de produção para mitigação das alterações climáticas, entre outros.

Além de Paraíso do Sul, o Gabinete Itinerante está percorrendo outros municípios do estado que foram atingidos pelas fortes chuvas.