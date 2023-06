Futsal da AMF conquista título de bicampeã dos Jogos Universitários do Rio Grande do Sul

Foto: AMF

No último sábado, dia 3, a equipe de futsal da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), do Recanto Maestro, em Restinga Sêca, conquistou o título de bicampeã dos Jogos Universitários do Rio Grande do Sul (JUGS). Competição foi disputada nos municípios de Campo Bom e Novo Hamburgo.

Vencendo a competição de forma invicta, a partida final foi disputada contra a equipe da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), quando a AMF venceu pelo placar de 5 a 0. Com o título, a equipe irá representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) que ocorrerão no mês de outubro em Joinville, Santa Catarina.