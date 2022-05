Fundada a primeira cooperativa escolar de Agudo

Na noite da última segunda-feira, dia 23, aconteceu na Escola Municipal Cívico Militar de Ensino Fundamental Santos Dumont, do Bairro caiçara, em Agudo, a fundação da Cooperativa Escolar CooperDumont. O evento reuniu comunidade escolar, autoridades, convidados e os 29 sócios fundadores da CooperDumont.

Os associados são alunos matriculados do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. “A cooperativa é importante para desenvolver um senso de cooperativismo além de ajudar a comunidade”, disse a aluna Criciane Cavalheiro.

“Não adianta mais só competir, é preciso cooperar e unir forças em projetos como esse”, salientou Kittel, que parabenizou os envolvidos na fundação. Conforme o prefeito, a CooperDumont vai ser primordial no incentivo ao empreendedorismo e no desenvolvimento pessoal dos associados.

Durante a assembleia, foram apresentados e deliberados assuntos referentes a organização e desenvolvimento dos trabalhos da Cooperativa, como o Estatuto Social e logomarca. Tudo construído pelos próprios estudantes com auxílio de professores e assessores pedagógicos. “Agudo esta de parabéns por abrir oportunidades para os seus jovens”, destacou a Coordenadora Regional do Programa União Faz a Vida, do Sicredi, Luci Fornari Abreu.

“Quanto orgulho em hoje viver este momento único, tenham orgulho desta linda caminhada que vocês construíram”, disse a diretora da escola Santos Dumont, Fabiane Boeck. Conforme a diretora, a CooperDumont é um marco na vida da comunidade escolar e certamente trará oportunidades aos cooperados e familiares.

O Conselho de Administração e Fiscal foram eleitos para gestão 2022/2023. A liderança estará com o presidente Rhuam Douglas Rios Nunes, 15 anos, e a vice Criciane Campos Cavalheiro, 14 anos. Antes de eleitos, eles apresentaram o plano de gestão, que engloba atividades a serem desenvolvidas durante o ano letivo da cooperativa escolar. “A CooperDumont é para aprender a cooperação, aprender a socializar, aprender a viver”, disse Rhuam.

“Hoje se torna real um sonho que sonhamos juntos”, disse Emanueli Unfer, que também destacou a importância da união de alunos, professores e colaboradores para a formação da cooperativa. “O futuro está aqui, é tempo da nova geração e dos jovens fazerem o nosso futuro”, reiterou o vice-presidente do Sicredi Centro Serra Ciro Bavaresco.

Fonte: Prefeitura de Agudo