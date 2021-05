Fundação Antonio Meneguetti e Administração de Ivorá assinam Projeto

A Fundação Antônio Meneguetti e a Administração Municipal de Ivorá assinaram, no dia 26 de abril, o Termo de Contratação e Responsabilidade para implementação e execução do Projeto ‘Resgate e Cultivo de Valores e Saberes.

O projeto, aprovado com valor integral de R$ 10 mil, será aplicado na comunidade escolar pelas secretarias municipais de Educação, Assistência Social e Habitação e de, Agricultura, Saúde, Emater e Núcleo Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.

Entre as ações contempladas pelo projeto estão: Do plantio do alimento até a sua utilização, da reciclagem, aproveitamento e conscientização no descarte de lixos e sua utilização no meio ambiente, embelezamento de espaços, resgate de receitas e saberes da população ivorense, formulação de um livro que também estará disponível no Site da Prefeitura com as receitas da população, elaboração de composteiras, dias de campo, visitas as agroindústrias, Projeto Mini Cozinheiro e divulgação do Turismo local.

“É uma alegria muito grande ter nosso Projeto contemplado entre os selecionados pela Fundação Antonio Meneguetti. Será um trabalho amplo e conjunto com todas as secretarias, com ações práticas e de grande valor para nossa comunidade. Tenho certeza que os resultados serão lindos”, enfatizou a nutricionista da Administração Municipal, Greici Uliana, responsável pelo Projeto no município.

A secretária Municipal de Educação, Inês Simonetti Pase, reforçou, no ato da assinatura, a importância do trabalho conjunto com a Fundação Antônio Meneguetti em diversos seguimentos para a comunidade escolar.

Fonte: Prefeitura de Ivorá