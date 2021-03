Fundação Antonio Meneghetti investe em projetos que visem promover a vitalidade

A Fundação Antonio Meneghetti (FAM), localizada no Recanto Maestro, lançou edital com a finalidade de investir em Projetos Educacionais e Culturais a serem desenvolvidos na Região da Quarta Colônia e parte da Região Central do estado. O intuito é patrocinar ações, profissionais, materiais ou demais demandas para realizar ações que estimulem crianças e jovens a desenvolverem-se.

Para isso, mediante aprovação no edital, os projetos poderão receber um auxílio de R$ 10 mil a serem utilizados em 2021. A Fundação, ainda, compromete-se com a supervisão dos ganhadores, a fim de garantir que esses recursos modifiquem e beneficiem o público-alvo das ações.

Toda a comunidade é convidada a estimular ações de desenvolvimento social e colocar em prática suas boas ideias. Ao todo, poderão ser selecionados até 30 projetos que devem seguir as indicações de submissão do edital até dia 13 de março de 2021.

Podem concorrer, projetos que estejam em finalidade com um ou mais dos seguintes projetos desenvolvidos pela Fundação Antonio Meneghetti.

Clique AQUI e acesso a íntegra do edital.

Fonte: Fundação Antonio Meneghetti