Fundação Antonio Meneghetti e a Faculdade Antonio Meneghetti participaram do Congresso Internacional da Psicologia na República Tcheca

A Fundação Antonio Meneghetti e a Faculdade Antonio Meneghetti participaram do 33rd International Congress of Psychology (ICP 2024) realizado na cidade de Praga (Praha), capital da República Tcheca de 21 a 26 de julho de 2024. Este é o maior congresso de Psicologia e áreas afins realizado no mundo. Nesta edição o tema do Congresso foi: “Psychology for the Future: Together in Hope”.

A cidade Praga foi escolhida por estar entre Leipzig e Viena e assim representar um território historicamente importante para a História da Psicologia. Este congresso é um evento que marca já a tradição do diálogo científico na área da Psicologia e teve como um de seus convidados em duas edições nos anos 2004 e 2008 (em Pequim e Berlim), o Acad. Prof. Antonio Meneghetti.

A comitiva brasileira contou com a presença de cinco professores: Profª Esp. Any Regina Rothmann, Profª Dra Patrícia Wazlawick, Prof. Dr. Bruno Fleck da Silva, Profª Dra Annalisa Cangelosi e Profª. Esp. Silvia Pizzano, com a participação de autoria nas pesquisas dos Profs. Drs. Ricardo Schaefer e Tommy Akira Goto, Luiz Victor Gazzaneo e dos alunos de Pós-Graduação, Camilla Caetano (também professora) e José Solon da Silva Júnior.

Ao todo foram apresentados resultados de pesquisas em Ontopsicologia em 2 Simpósios especiais que somaram 9 conferências, 2 comunicações orais e 1 apresentação em pôster. Todas as pesquisas apresentaram perspectivas de desenvolvimento teórico e aplicações da Ciência Ontopsicológica como um contributo às áreas da Psicologia, da Pedagogia e da Fenomenologia.

Esta edição do ICP contou com um público de 7 mil pessoas de inúmeros países do mundo.

Fonte: Fundação Antônio Meneghetti