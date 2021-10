Fundação Ângelo Bozzetto lança nesta sexta-feira projeto de intercâmbio cultural

A Fundação Ângelo Bozzetto promoverá um intercâmbio cultural com o Festival Folclórico de Parintins. O projeto, denominado “Arte e Identidade na Quarta Colônia”, será lançado oficialmente nesta sexta-feira, dia 29, às 19h, no Espaço Cultural Vitélio Bozzetto, em Faxinal do Soturno, e em live no Facebook.

Por meio do intercâmbio, a fundação irá proporcionar uma oficina de criação e realização de esculturas gigantes, que será ministrada pelos artistas de Parintins, Paulo Ricardo Matos e Egilson Ferreira da Costa. As atividades acontecem de 1º a 19 de novembro, sendo o módulo 1 no turno da manhã e o módulo 2 no turno da tarde. Ao todo, são 120 horas de aula. A participação é gratuita, para pessoas a partir de 16 anos de idade.

O projeto é custeado com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Pró-Cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura. Mais informações e inscrições na Fundação Ângelo Bozzetto (Av. Vicente Pigatto, 1049) ou pelo telefone (55) 3263-3800.

PROGRAMAÇÃO:

LANÇAMENTO OFICIAL

29/10 – sexta-feira – 19h

LOCAL Espaço Cultural Vitélio Bozzetto

Evento híbrido: Presencial e Online nas redes da Fundação Ângelo Bozzetto

OFICINA 1

Criação e Realização de Esculturas Gigantes em Faxinal do Soturno com os Artistas de Parintins: Paulo Ricardo Matos / Egilson Ferreira da Costa

Duração: de 01/11 a 19/11

Módulo 1 Período da Manhã – 60h

Módulo 2 Período da Tarde – 60h

=================================

ATIVIDADES ONLINE

Dia 16 novembro

Seminário “Troca de Saberes” com Artistas da Região e do Parintins/AM

Oficina Online em 5 Episódios de 13 a 17 de Dezembro

Sobre o oficineiro:

Paulo Ricardo Matos Carneiro – Natural de Parintins, Amazonas, é artista plástico, escultor e cenógrafo. Há quase 30 anos participa do Festival de Parintins confeccionando as esculturas, além da criação e montagem de alegorias, carros alegóricos e fantasias. Entre seus trabalhos destaque-se como alegorista do Carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Porto Alegre.