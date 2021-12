Fundação Ângelo Bozzetto irá promover seminário nesta terça-feira em Faxinal do Soturno

A Fundação Ângelo Bozzetto realizará nesta terça-feira, dia 7, o Seminário do Projeto Arte e Identidade na Quarta Colônia. O evento acontecerá das 19h às 21h, na sede da fundação, em Faxinal do Soturno. O projeto é uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto com financiamento da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, através do Pró-Cultura/RS.

Confira ao painelistas que estarão presentes no evento:

– Ricardo Carneiro: natural de Parintins/AM, artista plástico, escultor e cenógrafo. As principais atividades desenvolvidas são criação e montagem de alegorias, carros alegóricos e fantasias para o Festival de Parintins/AM, alegorias para o Carnaval do Rio de Janeiro/RJ, Carnaval de Santos/SP, Carnaval de Porto Alegre/RS, Carnaval de Manaus/AM, Oktoberfest de Santa Cruz do Sul/RS, Festival das Lendas do Amazonas e Natal Iluminado da Quarta Colônia.

– Ana Paula Ferreira: aderecista, decoradora, cenógrafa e figurinista. Cenógrafa do Festival de Ópera de Manaus, decoradora e aderecista de “O Glorioso” concertos de Natal de Manaus no teatro Amazonas. Aderecista de escolas de samba do Carnaval de Manaus/AM, de São Paulo/SP, Florianópolis/SC, Uruguai e do festival de danças típicas do Amazonas.

– Luciane Vilanova: diretora da L.C. Vilanova Projetos Culturais, graduada e pós-graduada em Artes Cênicas, diretora artística do “Grupo Pregando Peça”, atriz, bonequeira, professora de teatro e produtora cultural. Natural de Santa Maria.

– Ricardo Zimmer: cineasta, produtor, roteirista e diretor de cinema, atua como Secretário de Cultura e Turismo em Dona Francisca. Natural de Dona Francisca.

– Ivanilde Terezinha Pauletto: artesã, realiza trabalhos em palha de milho e palha de trigo, ministra cursos na região da Quarta Colônia e participa de feiras. Natural de São João do Polêsine.

– Helena Leal: graduada em Filosofia, artista plástica, trabalha com pintura em tela e escultura no Tonha Arte Ateliê, em Faxinal do Soturno, desde os anos 90.

– Yitzhak Menegassi: cuteleiro há cerca de quatro anos, trabalha com restaurações, facas e kits para churrasco. Utiliza, na maioria das vezes, materiais reciclados para a confecção de suas facas – Agudo.

– Ciro Stahl: artesão de brinquedos em madeira, uma profissão que, desde a época do seu bisavô, tem passado de pai para filho – Dona Francisca.

– Maria Medianeira Padoin: mestre e doutora em História, atua como professora titular do departamento de História da UFSM, professora dos programas de pós-graduação em História e em Patrimônio Cultural. Integra, como representante da UFSM, a Comissão de Educação, Cultura e Comunicação do Geoparque da Quarta Colônia.

– Leandro Nunes Gabbi: graduado em Ciências Econômicas (UFSM) e mestrando em Gestão de Organizações Públicas (UFSM), atua como assistente em Administração.

– Michele Vestena: mestranda em Geografia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

vice coordenadora do Geoparque Quarta Colônia.

– Valserina Maria Bulegon Gassen: Secretária Executiva do CONDESUS (Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia).

Fonte: Fundação Ângelo Bozzetto