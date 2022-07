Fundação Ângelo Bozzetto garante 12 medalhas em Campeonato Estadual de Karate

A equipe de Karate da Fundação Ângelo Bozzetto, sediada em Faxinal do Soturno e composta por atletas de Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Restinga Sêca e Santa Maria, conquistou a segunda colocação geral do Campeonato Estadual de Karatê Shotokan JKS 2022 realizado no último final de semana, em Pelotas. A equipe garantiu 12 medalhas no total: quatro de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.

A competição contou com mais de 80 atletas representando as cidades de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Jaguarão e Faxinal do Soturno. Além das medalhas, sete atletas da região, incluindo os professores Leonardo Mariano da Rocha e Gilson Scalabrin, foram convocados para integrar a seleção gaúcha no campeonato nacional, que será realizado no mês de setembro, em Santa Catarina.

O evento foi promovido pela Federação de Karatê Shotokan do Rio Grande do Sul.

Fonte: Fundação Ângelo Bozzetto