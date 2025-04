Fundação Angelo Bozzetto, de Faxinal do Soturno, se destaca com 27 medalhas no 25º Estadual JKSRS de Karatê Shotokan

Realizado no ginásio do Colégio Sinodal Alfredo Simon, em Pelotas, o 25º Estadual JKSRS de Karatê Shotokan que reuniu mais de 90 caratecas de todo o Estado no último dia 6 de abril. A Fundação Angelo Bozzetto (FAB), com sede em Faxinal do Soturno, foi um dos grandes destaques da competição, garantindo o 2º lugar geral com um total de 27 medalhas conquistadas por seus 12 atletas.

O resultado expressivo inclui nove medalhas de ouro, 11 medalhas de prata e sete medalhas de bronze. As conquistas aconteceram em diversas categorias, como Kata Individual, Kata por Equipes, Sanbon Kumite, Shiai Kumite e Kumite por Equipes, demonstrando a versatilidade e alto nível técnico dos competidores da FAB.

Desde 2022 a equipe de karatê da Fundação Ângelo Bozzetto tem mantido de forma consistente o 2º lugar na classificação geral, consolidando-se como uma das forças mais regulares do Karatê estadual. Esse período coincide com a chegada do professor Gilson Scalabrin à equipe, que passou a integrar a organização após a pandemia e vem contribuindo ativamente para o crescimento do time — tanto como técnico quanto como atleta, tendo conquistado uma medalha de prata na modalidade Kata neste estadual.

Entre os destaques está o professor Leonardo Mariano da Rocha, que iniciou o projeto de Karatê da FAB em Faxinal do Soturno em 2017. Além de coordenar a equipe, Leonardo brilhou como atleta, conquistando quatro medalhas de ouro (Kata, Kumite, Kata Equipe e Kumite Equipe) e ainda um terceiro lugar na modalidade Koten Kata.

Além dos professores, também foram campeões os atletas Rodrigo Lopez, Pedro Pauletto, Gabriel Garcia, Beatriz Scapin e Matias Weber. Completaram o time medalhista Otavio Garcia, Augusto Missio, Antonia Casarotto, Matheus Scalabrin e Bernardo Scapin – todos contribuindo com pódios que reforçaram a conquista coletiva.

“Foi um evento de altíssimo nível, e nossos atletas mostraram preparo, disciplina e espírito de equipe em cada apresentação. O 2º lugar geral é resultado de um trabalho coletivo muito consistente”, destaca o professor Leonardo Rocha.

Todos os atletas estão classificados para o Campeonato Brasileiro de Karatê do Instituto JKS do Brasil, que acontecerá de 30 de outubro a 2 de novembro em Santo André-SP.

A FAB segue se consolidando como referência na formação de jovens atletas e no fortalecimento do karatê em nível estadual e nacional.