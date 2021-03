Funcionários das Escolas Municipais de São João do Polêsine recebem capacitação sobre o Covid-19

Foi realizado no dia 4 de março, pela Plataforma meet do Google, uma capacitação para os funcionários das escolas municipais de São João do Polêsine. Através de videoconferência com a Dr. Débora Gama de Barros, médica da Unidade Básica de Saúde, foram apresentadas algumas orientações sobre o Covid-19.

A capacitação foi realizada com o intuito de prevenir não somente a contaminação, mas também ponderar sobre a importância da identificação precoce dos sintomas. A médica apresentou a Nota Informativa 24 COE/SES-RS, que menciona que a Síndrome Gripal é um caso suspeito de Covid-19. Do mesmo modo, falou ainda sobre a importância da identificação, o afastamento e o isolamento de casos suspeitos.

Foi ainda mencionado a importância da orientação e da conscientização para a prevenção e a ampla comunicação com as famílias e funcionários das instituições educativas, visando prevenir a transmissão do Covid-19 no ambiente escolar para que as escolas possam funcionar da melhor forma possível primando pela educação e pela saúde dos seus educandos.

A Capitação se deu através de uma parceria entre Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo (SMECDT) e Secretaria da Saúde e Assistência Social com o apoio do Comitê de Operações Emergenciais – COE Municipal e contou com a mediação da Secretária Municipal de Educação, Katiussa Zulliani, que reforçou a importância da formação e agradeceu a colaboração da Drª. Débora nesta capacitação.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine