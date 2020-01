Frota do transporte escolar de Faxinal do Soturno conta com garagem coberta

Após transportarem os alunos da rede municipal e estadual de ensino ao longo de todo o ano letivo, os ônibus e os micro-ônibus do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno estão em segurança e em abrigo das intempéries climáticas. Na segunda quinzena de dezembro, antes de encerrarem as aulas, foi concluída a obra do muro e da garagem para o transporte escolar, junto ao Parque de Máquinas.

O investimento total foi de R$ 65.202,20, com recursos próprios da Administração Municipal, através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). A licitação havia sido realizada no mês de setembro, tendo como vencedora a empresa CH Roggia Construções Ltda., de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno