Frio ganha força hoje à noite

Uma massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil e já trouxe uma queda acentuada da temperatura no Rio Grande do Sul. As mínimas desta terça-feira, dia 11, no estado gaúcho vão se dar na noite de hoje, no final do dia, quando normalmente ocorrem na madrugada e ao amanhecer. Um indicativo de que há ar frio ingressando no Estado.

A temperatura na noite desta terça pode chegar a 12ºC a 13ºC na área de Porto Alegre, mas no interior gaúcho se espera frio mais intenso. Os termômetros devem indicar hoje à noite, por exemplo, 7ºC a 9ºC na região da Campanha, 10ºC em Santa Maria, 8ºC a 10ºC na área de Caxias do Sul e na região de Gramado, 7ºC a 9ºC nos Campos de Cima da Serra, 9ºC em Passo Fundo, e 11ºC a 13ºC no Noroeste gaúcho.

Com a diminuição da nebulosidade, a madrugada e o amanhecer da quarta-feira devem ser particularmente frios no Oeste e no Sul do Rio Grande do Sul ao passo que nas áreas de maior altitude do Norte do Estado a presença de nuvens ainda deve inibir uma queda maior da temperatura. Por isso, a Campanha e a fronteira com o Uruguai podem ter no amanhecer da quarta mínimas mais baixas que a Serra e os Aparados com marcas de 1ºC a 3ºC em alguns pontos, além de formação de geada.

À medida que ar mais seco toma conta do Rio Grande do Sul no decorrer da quarta-feira, o resfriamento noturno se acentuará na maioria das regiões na madrugada da quinta. Com efeito, as madrugadas com mais frio no Estado são previstas para quinta, sexta e o fim de semana com mínimas negativas ou ao redor de 0ºC nas localidades de maior altitude da Metade Norte e inferiores a 5ºC em grande número de municípios gaúchos.

Assim, a ocorrência de geada será favorecida em maior número de regiões gaúchas entre a quinta e sexta-feira ao passo que no fim de semana, com o enfraquecimento do ar frio e a manutenção da atmosfera muito seca, se acentuarão as diferenças de microclimas e a geada deve se concentrar mais em áreas de baixadas.

Fonte: Metsul Meteorologia