Fotógrafo da UFSM fez os últimos registros para conclusão do projeto dos capitéis de Nova Palma

No final do mês de dezembro o fotógrafo da Universidade Federal de Santa Maria, Rafael Happke, fez a última visita a Nova Palma para o registro final dos capitéis do município para o material gráfico do projeto “Rota dos Capitéis”, que está sendo trabalhando há cerca de 3 anos em parceria entre o município de Nova Palma e a UFSM e passou a fazer parte também do projeto mais amplo do Geoparque Quarta Colônia.

Acompanhado do assessor de Cultura e Turismo, Diego Hahn, na terceira visita a Nova Palma, Rafael fez os registros de três capelinhas que faltavam da região do Novo Paraíso, duas da região da Linha Rigon, e duas da sede, além de ter aproveitado a ocasião para fazer fotos da Rota das Esculturas, registrando cada uma das 12 obras que compõem a mesma.

As últimas fotos feitas estão sendo trabalhadas pelo fotógrafo Rafael e em breve serão agregadas ao material (banner e folder) de divulgação, que deverá ser lançado até o mês de março.

Ainda sobre os capitéis, a equipe que coordena o projeto aproveita a ocasião para reforçar mais uma vez a recomendação de que aquelas comunidades que vierem ainda a restaurar (ou mesmo reconstruir) suas capelinhas façam as melhorias necessárias, mas que procurem ter o máximo cuidado em manter e não alterar muito as características essenciais das mesmas, como por exemplo sua arquitetura e sua cor.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma