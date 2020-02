Fórum Técnico da Abertura da Colheita do Arroz aborda sustentabilidade, manejo e certificação

O Fórum Técnico da 30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz irá reunir produtores e especialistas na tarde do próximo 12 de fevereiro, na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. Serão realizados painéis no evento com informações para a expansão assertiva da cultura orizícola, assim como a integração com outros plantios como a soja.

Entre os especialistas convidados está o vencedor do Prêmio Nacional de Máxima Produtividade em Soja (CESB 2018/2019) e gerente Técnico da Sementes Aurora, Maurício De Bortolli, que irá ministrar o painel “Manejo na cultura da soja buscando alta estabilidade”. Explica que A atividade agrícola oferece muitos riscos, alguns podem ser controlados e outros não pelo produtor. “Em alguns, podemos interferir através de boas estratégias”, destaca, lembrando que entre aqueles que podem ser manobrados estão o solo, a genética e a fertilidade. “Entre os riscos incontroláveis estão, por exemplo, precipitação, temperatura, ocorrências como alagamentos”, afirma.

Na palestra, Bortolli promete abordar estratégias para que os produtores arrozeiros possam minimizar os impactos das ameaças à atividade, “mostrando ao orizicultor como pode agir para produzir com mais estabilidade e, em anos ruins de colheita, não sofrer tanto com as perdas produtivas”, em virtude dos impactos do clima e meio ambiente.

A programação do Fórum Técnico também terá o painel “Sustentabilidade: Tecnologias, Inovações e Desafios para a Produção de Arroz”. Os palestrantes serão Marcelo Mendes de Haro, com mestrado e doutorado em Entomologia, PhD em Ecologia de Ambientes Tropicais, pós doutor em ecofisiologia de insetos e Pesquisador da Epagri/SC; e Mara Grohs, engenheira agrônoma com mestrado e doutorado pela UFSM, coordenadora Estação Regional de Pesquisa da Região Central do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), e moderação do diretor da Farsul Domingos Velho Lopes.

Outro painel para os visitantes será “Da Semente ao Prato: a Semente Certificada e sua Importância para a Sustentabilidade da Lavoura de Arroz”, com José Américo Pierre Rodrigues – presidente da Associação Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem). Além disso, o diretor comercial da Massey Ferguson, Eduardo Nunes, falará sobre “Sustentabilidade: Experiências do Plantio de Soja na Várzea”. O dia conta também com apresentações de novidades da Embrapa.

A 30ª Abertura Oficial da Colheita será realizada de 12 a 14 de fevereiro com o tema “Intensificação para Sustentabilidade”. Trata-se de uma realização da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) com correalização da Embrapa e patrocínio Premium do Irga.

Informações sobre a programação podem ser obtidas em www.colheitadoarroz.com.br.

Fonte: AgroEffective