Fórum Regional de Turismo da Região Central realizará evento em Restinga Sêca

O Fórum Regional de Turismo da Região Central promoverá no dia 6 de outubro, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, o evento “Turismo em Movimento: Missão Técnica.

Com as atividades iniciando às 8h30min, na Torre Prime do Hotel Recanto Business Center, a programação contará com a presença de Raphael Ayub, secretário estadual do Turismo, que fará apresentação e aplicação do Mapa de Comportamento. Além disso, ao longo do dia serão abordados temas como o posicionamento da região, estruturação e qualificação, revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Sul, projetos de investimentos, linha de crédito para empreendimentos turísticos, entre outros.

O evento é uma parceria da Região Turística Central com a Secretaria Estadual de Turismo e com as Regiões Turísticas do Vale do Jaguari e Centro-Serra.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail: regionalizacao@setur.rs.gov.br

PROGRAMAÇÃO

8h30min – Abertura

Raphael Ayub, secretário estadual do Turismo

Apresentação e aplicação do Mapa de Comportamento

10h45min – Posicionamento da região

Mediadores: Cláudia Mara Borges, Amanda Paim, Secretaria Estadual do Turismo (Setur) e Sebrae

13h30min – Estruturação e qualificação

Estamos atentos as novas demandas de mercado?

14h – Revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Sul

Mediadores: Cláudia Mara Borges e Alaor Oliveira

15h – Projetos de investimentos Consulta Popular

Mediador: João Bertoldi

16h – Linha de crédito para empreendimentos turísticos

Participação: Badesul

16h15min – Observatório do Turismo

Mediador: Antônio Pedro Lima, Economista da Setur

16h30min – Conclusão das pautas

Mediador: Setur e interlocutores