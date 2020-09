Fórum do Setor de Alimentos da Quarta Colônia visa qualificar os produtores rurais

Vinculados ao Geoparque Quarta Colônia existem diversos projetos de extensão, um deles é o Fórum do Setor de Alimentos da Quarta Colônia, coordenado pela professora Drª. Neila Richards.

O projeto, que se iniciou em 2019 e terá continuidade adaptado ao isolamento social este ano, tem como objetivos qualificar os produtores rurais de produtos artesanais e caracterizar os produtos fabricados, fortalecer função produtiva de produtos artesanais, promover acesso a inclusão produtiva de pessoas-agroindústrias pela capacitação (área de manipulação segura de alimentos) e promover espaço para troca de experiências, reduzir situação de risco social/insegurança alimentar. As oficinas foram realizadas nas cidades de Faxinal do Soturno, São João do Polêsine e Nova Palma.

Fonte: Geoparque Quarta Colônia

Fotos: Neila Richards