Celebração de Corpus Christi terá carreata em Formigueiro

Considerada uma das mais importantes celebrações da Igreja Católica, a festa de Corpus Christi celebra o mistério da Eucaristia, ou seja, o Sacramento do Sangue e Corpo de Jesus Cristo. Neste ano, as celebrações de Corpus Christi, na quinta-feira dia 11, serão diferentes devido à pandemia do coronavírus.

Em Formigueiro, de acordo com o pároco, padre Alcione Carvalho, para evitar a aglomeração de fiéis na missa, a celebração será através de uma carreata pelas ruas da cidade, contando também com ações de solidariedade.

A concentração será em frente a capela Mãe e Rainha, à 14h30min com benção do Santíssimo e após, carreata passando por todos as ruas da cidade. Juntamente com a Ação Social Paroquial e os a Associação Amigos do Hospital haverá o recolhimento de agasalhos e doação de alimentos durante a carreata.

“Com certeza, temos muito a agradecer a Deus, principalmente nestes últimos tempos. Convidamos a toda população formigueirence para uma grandiosa carreata com Jesus Cristo abençoando todos nós, nos libertando dessa pandemia, agradecer os que já se recuperaram do vírus”, destaca o padre Alcione.