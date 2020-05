Formigueiro tem 16 casos confirmados de coronavírus

Subiu para 16 o número de casos confirmados de coronavírus em Formigueiro. Em live na tarde desta quarta-feira, dia 20, o prefeito, Jocelvio Cardoso e o médico Edgar da Luz, atualizaram o boletim epidemiológico no município. São 15 casos assintomáticos, um caso sintomático, quatro pacientes curados, três indefinidos ( aguardando a contraprova) e 12 suspeitos.

Em função do grande aumento no número de casos, o prefeito Jocelvio Cardoso anunciou a adoção de novas medidas restritivas, visando combater o avanço da pandemia. Entre as ações está a adoção do turno único no município, com escala de trabalho; limitação do funcionamento do comércio com apenas 30% dos funcionários; fechamento das academias, suspensão das celebrações religiosas e funcionamento dos restaurantes apenas com tele entrega.

Outra medida será a desinfecção e higienização do Posto de Saúde, já que várias dos casos confirmados são da área da saúde. No período de desinfecção o atendimento será realizado junto ao Hospital Dr. Pedro Jorge Calil, somente para casos de urgência e emergência.

Todos os profissionais da saúde confirmados com coronavírus foram afastados da função e encontram-se em isolamento domiciliar.