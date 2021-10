Formigueiro: Sancionada a lei que estabelece o mínimo de 3 horas aula de educação física nas escolas

O prefeito de Formigueiro, Jocelvio Cardoso, o Xirú, sancionou nesta quinta-feira, dia 30, a Lei nº 2307/2021 que estabelece o mínimo de 3 horas aula de educação física nas escolas municipais. A proposição teve origem em um trabalho conjunto entre Federação Internacional de Educação Física (FIEP-RS) e Poder Legislativo de Formigueiro, por meio do vereador Gustavo Oliveira e coautoria do presidente da Câmara de Vereadores Pablo Milani.

Com a aprovação, a partir de 2022 todas as escolas da rede municipal de ensino de Formigueiro terão em seu currículo no mínimo 3 horas aula semanais de educação física. Segundo Milani, “o objetivo é proporcionar, além do esporte e do desenvolvimento motor aos alunos, ganhos em saúde e qualidade de vida através da condução do mesmo à prática regular de atividade física”.