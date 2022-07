Formigueiro: Reunião debate composição e objetivos do Conselho Municipal de Cultura

Fotos: Fernando Ramos

Ocorreu nesta quarta-feira, dia 13, na Prefeitura de Formigueiro, uma reunião para debater sobre a composição do recém criado Conselho Municipal de Cultura.

Durante o encontro, que foi realizado no gabinete do prefeito Jocelvio Cardoso, o Xirú, na presença do chefe do Poder Executivo e demais integrantes da comunidade ligados a diversas entidades, foi dado segmento a composição oficial dos integrantes do conselho, quando neste primeiro momento ficaram definidos e compartilhados três objetivos principais, que a partir de então serão implementados. Na reunião o prefeito Xirú enfatizou que este é o primeiro passo e, como consequência, outros objetivos e projetos serão criados, debatidos e apresentados a comunidade formigueirense.

O Conselho Municipal de Cultura de Formigueiro foi criado por meio do Projeto de Lei nº 2.349/2022, de 27 de junho, quando foi aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo prefeito Xirú.