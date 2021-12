Formigueiro recebe visita do Promotor da Comarca de São Sepé

Na última quinta-feira, dia 9, o município de Formigueiro recebeu a visita do Promotor de Justiça da Comarca de São Sepé, Cláudio Estivalett Júnior. Ele, acompanhado da assessora Vanessa Emanuelli do Nascimento, foram recebidos pelo prefeito Jocelvio Cardoso, o Xíru.

A visita objetivou deliberar sobre importantes demandas municipais, quando se colocou à disposição do município com uma nova forma de condução dos trabalhos da Promotoria, a qual procura a resolução de eventuais problemas de forma rápida e efetiva, por meio do diálogo, ouvindo a comunidade formigueirense.

Na oportunidade, Cláudio aproveitou para visitar algumas obras como a estrutura da nova caixa d’água da Corsan, situada na Rua São João, o antigo Ginásio Municipal, Pró-Infância, Complexo Esportivo, Posto de Saúde e o Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

O prefeito Xirú ressaltou “a importância da visita para a aproximação do Executivo Municipal e o Ministério Público, apresentando ao promotor a realidade do município na busca de soluções práticas aos problemas enfrentados, bem como demonstra a intenção do promotor em auxiliar nas demandas municipais.”

A reunião contou ainda com a presença dos advogados do município, Bruno Halberstadt e Juliana Oliveira da Rosa.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro