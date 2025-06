Formigueiro recebe nova ambulância para qualificar o atendimento em saúde

Na tarde desta segunda-feira, dia 2, o município de Formigueiro foi oficialmente contemplado com uma nova ambulância, no valor de R$ 239 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Alceu Moreira (MDB).

A conquista é fruto de uma solicitação realizada pelo atual prefeito Cristiano Cassol, ainda durante seu mandato como vereador, reforçando seu compromisso com a saúde pública e com as necessidades da população formigueirense.

A entrega do veículo representa um avanço importante no atendimento de urgência e emergência no município, proporcionando mais agilidade, segurança e qualidade no transporte de pacientes e, principalmente, contribuindo para salvar vidas.

O ato de entrega contou com a presença do vice-prefeito Frank Bordignon, do presidente da Câmara de Vereadores Pablo Milani e demais vereadores, da diretora do Hospital e dos Postos de Saúde, Jaine Bortoluzzi, e de todos os secretários municipais: Laerte Ferreira, Ana Paula Posser, Gustavo Machado, Fabiano Luz, Glaiton Luz, Thiago Webber e Giselda Bassan.

