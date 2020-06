Formigueiro realizará festa de São João Batista no dia 24 de junho

A Paróquia São João Batista de Formigueiro prepara a realização da 91ª Festa em honra ao padroeiro São João Batista. Será no dia 24 de junho, dia do padroeiro e feriado em Formigueiro.

Seguindo as determinações de distanciamento controlado e por medidas de segurança a tradicional festa não será realizada de forma plena. A programação comemorativa contará com alvorada festiva, às 6h30min. Às 10h30min será realizada missa campal em frente a Igreja Matriz, com transmissão da Rádio Integração. Ao meio dia haverá venda de almoço para levar para casa, com risoto, galeto, polenta, cucas e tortas.