Formigueiro: Realizado o 1º Encontro de Invernadas da Escola Oliva Lorentz Schumacher

Na noite do último sábado, dia 27, foi realizado no Salão Paroquial Católico, no município de Formigueiro o 1º Encontro de Invernadas da Escola Oliva Lorentz Schumacher que busca resgatar a cultura gaúcha após dois anos de pandemia do Covid-19. Como anfitrião estava o Grupo Sementes do Oliva.

O evento contou a participação de várias entidades e grupos tradicionalistas da região: CTG Passou da Porteira, de Santuário, de Restinga Sêca; CTG Liberdade, de Silveira Martins; DT Coxilha dos Índios, de São Sepé; Grupo CAAMI Folclore e Arte Nativa, de São Sepé; Grupo Calhandra, de São Sepé; CTG Porteira da Tradição, de Nova Palma; CTG Coxilha Verde, Formigueiro, e CTG Carreteiros do Pago, também de Formigueiro.

O Grupo Sementes do Oliva, da Escola Oliva Lorentz Schumacher, foi criado neste ano e tem como coordenadora Amanda Fontoura Silveira, instrutores Vitor e Débora, e a diretora da escola, Patrícia Siqueira.