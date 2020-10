Formigueiro realiza festa de Nossa Senhora do Rosário

Seguindo as normas de segurança e prevenção ao coronavírus, a Paróquia São João Batista de Formigueiro promove neste final de semana, a tradicional festa em honra a Nossa Senhora do Rosário.

As festividades serão nos moldes de como foi a comemoração do padroeiro São João Batista e a 5ª Festa do Agricultor e do Motorista.

A programação inicia nesta quinta-feira, dia 29, com missa da Saúde às 19h. Na sexta-feira, dia 30, missa às 19h. No sábado, dia 31, terço das luzes às 19h. No domingo, dia 1º de novembro será celebrada missa campal às 10h30min, com transmissão da Rádio Integração, e a partir das 11h45 entrega de almoço para levar para casa. No cardápio risoto e galeto.

O evento é organizado pelo Conselho Paroquial em prol da Ação Social Paroquial Mãos da Esperança e também em prol das obras de reforma da Igreja Matriz São João Batista.