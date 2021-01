Formigueiro negocia pagamento de dívida do Estado ao Município

O secretário da Administração de Formigueiro, Fabiano Ilha da Luz, participou de reunião na Secretaria de Articulação a Apoio aos Municípios no dia 6 de janeiro, tendo por local o Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.

Na pauta, estava o programa Negocia RS, que tem como objetivo a quitação total ou parcial de débitos de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, com municípios, através do pagamento com bens imóveis.

O Município de Formigueiro tem o valor de R$ 263 mil para receber do Estado e estuda algumas alternativas de acerto com o recebimento de alguns imóveis em dação.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro