Formigueiro inaugura novo Escritório de Defesa Agropecuária 

Na segunda-feira, dia 30 de agosto, um ato de inauguração marcou a transformação da Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) de Formigueiro em Escritório de Defesa Agropecuária (EDA).

Participaram da solenidade o coordenador regional da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – Seapdr, Celso Carvalho, o prefeito de Formigueiro, Jocélvio Cardoso, o Xirú, o coordenador adjunto, Arildo Teixeira, o fiscal estadual agropecuário, Rômulo A. Depner, bem como o presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani e secretários municipais.

Com a reformulação da estrutura da Seapdr, algumas Inspetorias de Defesa Agropecuária da região foram extintas, com possibilidade de transformação em escritórios através da cedência de espaço, infraestrutura e pessoal pelas prefeituras. No caso de Formigueiro, a cooperação com o Estado evitou que o serviço estadual saísse do município, o que causaria transtorno aos produtores rurais, que teriam que se deslocar para uma outra cidade para serem atendidos.

A partir de agora os funcionários da Secretaria de Agricultura do município, estarão atendendo os produtores rurais, no mesmo endereço da antiga Inspetoria, na Rua Sete de Setembro, junto ao IRGA.

O prefeito Xirú falou da importância em manter o serviço de Defesa Agropecuária na cidade, garantindo um melhor atendimento aos produtores.

O coordenador regional da Agricultura, Celso Carvalho, afirmou que o serviço só ficou na cidade, graças ao esforço do Executivo local.

Para encerrar o ato, o coordenador Celso Carvalho entregou a chave do prédio ao prefeito Xirú, em um ato simbólico.

Fonte: SEAPDR – Regional de Santa Maria