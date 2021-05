Formigueiro: Escola São João Batista entrega premiação do concurso de logomarca

A Escola Municipal de Ensino Fundamental São João Batista, localizada no Cerro do Formigueiro, interior de Formigueiro, realizou na última semana a premiação do concurso de escolha do símbolo (logomarca) da Escola.

O concurso foi realizado nos meses de março e abril, coordenado pela diretora, Jacira Fernandes Chaves e professores, com a participação dos alunos.

Para escolha da logomarca do educandário, foram realizadas duas etapas: na etapa classificatória três trabalhos foram selecionados por um júri presencial, composto por autoridades do município e professores. Na etapa final, os trabalhos selecionados foram publicados na página do facebook da Escola para votação foi da comunidade, sendo vencedor o logotimo com mais curtidas.

O trabalho vencedor foi do aluno, Arthur Bairros Azambuja Vargas do 4º ano. Em 2º lugar o trabalho de Vinícius Oliveira da Silva Pires do Pré B. E em 3º lugar o trabalho do aluno, Leonardo Kauan Matte Simões do 3º ano.

Fonte: Escola São João Batista