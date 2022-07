Formigueiro: Escola Santa Rosa promove palestra e reinauguração da biblioteca

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rosa, de Formigueiro, viveu um dia especial na manhã desta terça-feira, dia 5. O educandário recebeu a visita da professora, escritora, poeta e doutora em Educação Maria Rita Py Dutra. Ela esteve na escola para realizar uma palestra para estudantes e professores, que ocorreu nos turnos da manhã e tarde.

Durante as palestras, a professora Maria Rita incentivou a participação dos alunos com perguntas e brincadeiras, momento que os estudantes reagiram com muita interação e demonstrando conhecimento do tema abordado pela palestrante, que falava sobre desigualdades. Ao final das palestras, a escritora disse que ficou encantada com a escola e com o nível de educação dos estudantes demonstrado durante as palestras.

Na parte da tarde, Maria Rita foi convidada pela direção do educandário para ser a “madrinha” da biblioteca da escola. Ela doou livros para o diretor John Lennon adicionar ao acervo. Por sua vez, o diretor explicou as mudanças e as melhorias que foram implementadas, uma delas é que a biblioteca foi batizada de “João Grilo”, que é um personagem do romancista Ariano Suassuna, nome que foi sugerido e escolhido pela comunidade escolar.

Hoje a biblioteca “João Grilo” está modernizada e pode ser acessada de casa, por meio de um site, quando alunos e professores podem verificar a disponibilidades de títulos, reservar e até sugerir nomes de livros para serem adquiridos pela escola.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro