Formigueiro: Escola Santa Rosa celebra os 30 anos

Nesta terça-feira, dia 27, foi comemorado o aniversário de 30 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rosa, do município de Formigueiro.

Para comemorar a data foram realizadas solenidades pela parte da tarde, com lanche para todos e a divulgação do resultado da gincana farroupilha da escola. O evento contou com a presença do prefeito Jocelvio Cardoso, o Xirú, e da secretária municipal de Educação, Isabel Fantinel.

No seu trigésimo aniversário, a Escola Santa Rosa alcançou uma grande meta: expandir a escola com a aquisição de um terreno, assim podendo realizar a construção de novas salas e do muro para contenção da água, obras esta já em andamento. Após a conclusão da expansão de salas, será construído um galpão crioulo para estimular o tradicionalismo por parte dos alunos.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro