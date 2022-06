Formigueiro: Escola Oliva Lorentz Schumacher recebeu o Papo de Responsa da Polícia Civil

Nesta terça-feira, dia 7, a equipe do Papo de Responsa da 3ª Região Policial esteve na Escola Estadual de Ensino Fundamental Oliva Lorentz Schumacher, no município de Formigueiro, para realizar atividades preventivas com os professores e alunos.

Na ocasião, a policial civil Silvanna Lodi dialogou com aproximadamente 86 alunos do Ensino Fundamental, bem como cerca de nove professores. No período da tarde, a participação foi com seis professores e 96 alunos das turmas de 7°, 8° e 9° Ano.

A intervenção educativa contou com dinâmica participativa, por meio de diálogo em grupo, relatos individuais e, até mesmo, registro de ocorrência policial na Delegacia de Polícia de Formigueiro. As reflexões mais discutidas foram a respeito do uso indevido de drogas, violência doméstica, estupro de vulnerável, bullying, bem como comprometimento e respeito em sala de aula.

Fonte: Polícia Civil