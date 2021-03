Formigueiro: Ecoponto Municipal faz a primeira entrega de lixo reciclável

Com uma iniciativa do Poder Executivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Fiscalização Ambiental, foi realizada na semana passada a entrega das primeiras cargas de lixo seco depositadas no Ecoponto localizado na Av. João Isidoro.

Com uma ação de conscientização, a população está realizando o descarte correto de vidros, plásticos e eletrônicos, ato este que é fomentado pela Administração Municipal. Na ocasião, os plásticos e vidros foram encaminhados para a Associação Solidária Força no Braço, de Restinga Sêca, que fica responsável pela seleção e reciclagem do material. Já o lixo eletrônico foi entregue para uma empresa de São Leopoldo, que faz a coleta sem custos para o município.

Karina Soares Dias, Fiscal Ambiental de Formigueiro, destaca que o ideal seria que fossem criadas associações de moradores no município e que tenham o interesse em trabalhar com coleta seletiva, o que poderia reverter em trabalho e renda para a população.

O Poder Executivo agradece as pessoas que já estão praticando essa forma de destinação correta do lixo seco, demonstrando assim preocupação e cuidado com o meio ambiente e o bem estar da comunidade formigueirense. Além disso, a Prefeitura destaca que a coleta de lixo seco residencial, como papelão e latas, continua sendo realizada nas quartas-feiras.

Com informações da Prefeitura de Formigueiro.