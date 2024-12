Formigueiro e São João do Polêsine são beneficiados com recursos financeiros da Consulta Popular

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) realizou nesta terça-feira, dia 17, ato de assinatura coletiva das propostas de desenvolvimento social da Consulta Popular 2023/2024. Da região, entre os municípios beneficiados está Formigueiro com R$ 37.714,29 e São João do Polêsine com R$ 37.714,28, ambos para serem aplicados na atenção à pessoa idosa.

São 20 municípios de sete Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) beneficiados, totalizando cerca de R$ 3,1 milhões em recursos exclusivamente para a rede socioassistencial do Rio Grande do Sul. As áreas contempladas pelos projetos dos municípios são inclusão socioprodutiva, atenção à pessoa idosa e assistência social, entre outras.

“Ninguém melhor do que a população para escolher onde vai o orçamento público. É uma representação fidedigna com a vontade da comunidade, que nos possibilita encaminhar recursos para políticas públicas de assistência social. Temos apostado muito na Consulta Popular para que esses investimentos possam chegar aos municípios”, declarou o titular da Sedes, Beto Fantinel.

Consulta Popular

Instituída no Rio Grande do Sul em 1998, a Consulta Popular está consolidada como mecanismo participativo, pelo qual a população ajuda a definir como parte do orçamento anual será investido. Em 2023, o governo estadual investiu R$ 60 milhões na Consulta, valor distribuído entre as 28 regiões dos Coredes.

Na Consulta Popular 2024/2025, a Sedes foi a pasta que mais recebeu propostas na primeira etapa, com o envio de 195 projetos para a área social, o que corresponde a um aumento de 119% em relação à edição anterior, em que recebeu 89 propostas.

Fonte: Governo do Estado