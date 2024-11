Formigueiro e Paraíso do Sul foram selecionados no programa Avançar SUAS Reconstrução

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), divulgou, nesta terça-feira, dia 26, os municípios selecionados entre os que manifestaram interesse em participar do programa Avançar SUAS Reconstrução. Entre os municípios selecionados para qualificação e reforma dos espaços físicos de equipamentos de assistência social está Formigueiro e Paraíso do Sul.

Nesta edição, o programa é direcionado para municípios que estão em estado de calamidade ou situação de emergência em razão das enchentes.

Por meio de cofinanciamento especial do Piso Gaúcho, o programa prevê um investimento global de R$ 20 milhões em obras de reforma, ampliação e construção de Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros de Referência Especializados para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), Unidades Públicas de Acolhimento Institucional, Postos do Cadastro Único e Centros de Convivência referenciados ao Cras. Cada município selecionado indicou uma unidade para receber a intervenção da obra.

Após a divulgação da lista dos municípios selecionados para o Avançar SUAS Reconstrução, o Plano de Ação será aberto no Sistema Estadual de Gestão Digital de Assistência Social (SEGDAS) para preenchimento, pelos gestores municipais de assistência social, e aprovação, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, dentro do prazo estabelecido em portaria a ser publicada.

O Avançar SUAS Reconstrução integra o Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica.

Fonte: Governo do Estado