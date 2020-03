Formigueiro declara estado de calamidade devido ao coronavírus

Assim como outros municípios da região, o município de Formigueiro também decretou estado de calamidade pública em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19), por período de 15 dias.

Em entrevista ao vivo ao programa Formigueiro é Notícia, da Rádio Integração na manhã deste sábado, dia 21, o prefeito de Formigueiro, Jocelvio Cardoso, e o secretário de Saúde, Mateus Ruviaro, informaram que há um caso de suspeita de coronavírus no município e sete pessoas estão sendo monitoras em isolamento domiciliar.

Entre as medidas do decreto de calamidade público está determinação do fechamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, à exceção de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, supermercados, postos de combustíveis, e outros que desenvolvam atividades essenciais à população.