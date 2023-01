Formigueiro: CTG Coxilha Verde promove rodeio intermunicipal de verão neste fim de semana

O fim de semana será de lazer e provas campeiras em Formigueiro . Isso

porque o CTG Coxilha Verde promove, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, a

53ª edição do seu tradicional rodeio intermunicipal de verão. O evento

ocorre na sede campeira da entidade, localizada na Vila Sabino.

Serão mais de R$ 25 mil entregues em premiações, divididos em categorias

como laço equipe, laço dupla, laço modalidades, laço formigão, desafio

Ana Terra, prova de estafeta, entre outros. As provas serão transmitidas

ao vivo pelo Canal Laço Profissional, um dos maiores canais de

transmissão do país.

“Um rodeio muito bem montado, com estrutura variada de opções para o

público. Terá mini parque para crianças, uma vasta opção de comércio e

alimentação, shows no sábado, valorizando o pessoal do município. Fica o

convite para a comunidade de Formigueiro e região. O CTG Coxilha Verde

está de portas abertas para bem receber”, destaca o patrão Carlos Oneide

Luz de Souza (Falcão).

Além disso, a edição deste ano tem um sentimento diferente para Falcão,

pois é a última edição que organiza enquanto patrão do CTG. “Vamos dar

uma descansada, mas seguir apoiando o Coxilha Verde, participando na na

organização de atividades dentro da entidade. Preparamos com muito

carinho, a expectativa é muito grande, e estamos satisfeitos com os

retornos obtidos sobre o evento”, acrescenta.

O patrão agradeceu, ainda, a Administração Municipal de Formigueiro,

pelo apoio dado para organização do rodeio, bem como a todas as empresas

parceiras e patrocinadoras.

Fonte: Terra Fofa Online