Formigueiro celebra o padroeiro São João Batista nesta quinta-feira

O município de Formigueiro celebra nesta quinta-feira, dia 24, feriado municipal, o padroeiro São João Batista.

Tomando todos os cuidados de prevenção ao Covid-19, a programação da 92ª edição da Festa do Padroeiro São João Batista iniciou no último dia 13, com o tradicional Levante do Mastro em frente à Igreja Matriz, além de celebrações religiosas e tenda de doces e salgados.

Para esta quinta-feira, dia 24, data oficial do padroeiro, está agendada para as 18h30min, na Igreja Matriz, a missa em Ação de Graças e inauguração das reformas e melhorias da estrutura da igreja com transmissão da Rádio Integração 98.5 FM.

Programação segue na sexta-feira, dia 25, e sábado, dia 26, às 18h30min, com a realização da 2ª e 3º noite do tríduo, respectivamente. Por fim, no domingo, dia 27, ocorre a tradicional missa festiva com início as 10h seguida de venda de almoço para levar para casa com risoto, maionese, galeto e churrasco.