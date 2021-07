Formigueiro: Av. Gustavo Kath recebe sinalização

O trecho da Av. Gustavo Kath, em Formigueiro, que recebeu asfalto nos últimos meses e foi aberto ao trânsito na última quinta-feira, dia 15, está recebendo sinalização nesta semana.

A empresa Della Pasqua, responsável pela obra, começou o trabalho de sinalização da via com a pintura de faixas que orientam o trânsito no local, além disso, a avenida também recebeu sinalização vertical, com placas que alertam os motoristas. Velocidade de veículos no trecho ficou estabelecida em 40 km/h. Durante esta semana serão realizados outros trabalhos, como por exemplo, a instalação de redutores de velocidade.

A obra, que era uma necessidade da população e uma meta da Administração Municipal, deverá ser inaugurada oficialmente dentro de alguns dias, com a presença de Juvir Costela, secretário estadual de Logística e Transporte.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro