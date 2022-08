Formigueiro: 23ª Cavalgada Abraço na Terra Fofa está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 23ª Cavalgada Abraço na Terra Fofa, que irá ocorrer nos dias 9,10 e 11 de setembro, em Formigueiro. O período para se inscrever começa abriu nesta sexta-feira, dia 26, e vai até quarta-feira, dia 31.

As inscrições são realizadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Eventos (SMECDE), com o assessor de Cultura e Eventos do município, Rubi Renck, com os CTGs Carreteiros do Pago e Coxilha Verde, ou diretamente com o Coordenador da Cavalgada deste ano, Evandro Londero. Será obrigatória a apresentação dos exames de Mormo, anemia infecciosa, carteira de vacinação e Guia de Transição Animal (e-GTA) para que os animais possam ter acesso ao evento.

Confira abaixo o roteiro, com previsão de horários das atividades:

Sexta-feira (9/09)

8h30min – Cerimônia oficial de abertura na Praça Central

9h30min – Saída em direção à localidade Colônia Antão Faria, propriedade de Celso Posser

12h – Almoço na residência de Celso Posser

14h – Hora Cívica na Escola São Vicente de Paulo

15h30min – Direcionamento à residência de Silvano Mozzzaquatro para pouso

Sábado (10/09)

08h – Saída pelo Lagoão em direção ao Corredor do Baru

12h – Almoço na Agropecuária Irmãos Piveta (Areal)

14h – Deslocamento até o CTG Coxilha Verde (sede campeira) para a realização da gincana

18h – Janta e pouso no CTG Coxilha Verde

Domingo (11/09)

09h – Cerimônia de encerramento da Cavalgada na Praça Central

Dúvidas, inscrições ou esclarecimentos:

(55) 3236-1075 (SMECDE)

(55) 99664-5268 (Evandro Londero, Coordenador)

Fonte: Prefeitura de Formigueiro